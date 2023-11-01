Горит жилой дом на Зареке в Петрозаводске

Вечером 1 ноября в Петрозаводске случился пожар. Пользователи сообщества «ЗАРЕКА Петрозаводск Доска объявлений» ВКонтакте сообщили, что прямо сейчас горит дом.

Это дом № 14 по Промышленной улице, уточнили авторы поста. В комментариях пишут, что огонь охватил всю кровлю.

Есть ли пострадавшие, пока неизвестно, но судя по видео камеры наблюдения «Ситилинк», на месте работают экстренные службы. // фото: скриншот видео «Ситилинк»