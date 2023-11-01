Две фуры столкнулись на заснеженной трассе в Карелии

Утром 1 ноября два грузовых автомобиля столкнулись на федеральной автодороге «Кола». Авария случилась в 08:45 на 399-м километре трассы, сообщили в группе ОПС по Пряжинскому району ВКонтакте.

Из-за ЧП движение по проезжей части было затруднено, фуры перекрыли полосу.

На месте аварии работал личный состав пожарной части № 48 из Пряжи, бригада скорой помощи и сотрудники ГИБДД. // фото: ОПС по Пряжинскому району/ВКонтакте