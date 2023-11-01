01 ноября 2023, 16:48
Происшествия

Два человека пострадали в столкновении грузовика и «семерки» в Карелии

На севере республики спасатели ликвидировали последствия серьезного ДТП

Сегодня, 1 ноября, в 14:10 на пульт дежурного Единой службы спасения поступил сигнал о происшествии на 28-м километре дороги Пушной-Беломорск. Об этом сообщает паблик ОПС по Беломорскому району.

На место ЧП выехали шестеро спасателей из Беломорска. Выяснилось, что произошло ДТП - столкнулись ВАЗ-2107 и грузовик МАЗ. Пожарные отключили аккумулятор поврежденной машины, очистили проезжую часть от остатков ГСМ и осколков стекла.

В результате аварии пострадали два человека, они получили незначительные повреждения. Пострадавшие были переданы бригаде скорой помощи. // Фото: unsplash.com / Lucian Alexe

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