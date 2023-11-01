Групповое изнасилование двух девочек в Карелии раскрыли спустя 30 лет

Двух пожилых мужчин в Петрозаводске обвинили в изнасиловании малолетних. Однако наказание настигнет их лишь спустя 30 лет после совершения надругательства. Один из насильников уже успел скончаться, сообщили в прокуратуре Карелии.

Заместитель прокурора республики Дмитрий Гаррес утвердил обвинительное заключение, дело скоро передадут в суд. Фигуранты – 61-летний и 68-летний петрозаводчане.

Они еще в октябре 1993 года познакомились на Центральном рынке с 11-летней и 13-летней сестрами. Мужчин было трое, они пригласили девочек в гостиницу, там после совместного распития спиртного изнасиловали их.

Следствие по делу тогда приостановили, так как потерпевшие не узнали обвиняемых. Позднее выяснилось, что мужчины оказывали давление на девочек и их семью. // фото: fabrikasimf/ freepik.com