01 ноября 2023, 16:23
Прокуратура подключилась к расследованию жесткого ДТП в Петрозаводске
Надзорный орган оценит соблюдение требований, предъявляемых к содержанию автомобильных дорог в карельской столице
Прокуратура Петрозаводска организовала проверку по факту трагического ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля на улице Правды. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Напомним, дорожный инцидент произошел вечером 31 октября. Столкнулись «Хендай Солярис» и лазурный автобус №5. В результате происшествия погиб 20-летний пассажир легкового автомобиля. Еще 15 человек получили повреждения.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований, предъявляемых к содержанию автомобильных дорог. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - говорится в сообщении ведомства. // Фото dtpptz.ru