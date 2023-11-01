Прокуратура подключилась к расследованию жесткого ДТП в Петрозаводске

Прокуратура Петрозаводска организовала проверку по факту трагического ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля на улице Правды. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Напомним, дорожный инцидент произошел вечером 31 октября. Столкнулись «Хендай Солярис» и лазурный автобус №5. В результате происшествия погиб 20-летний пассажир легкового автомобиля. Еще 15 человек получили повреждения.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований, предъявляемых к содержанию автомобильных дорог. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - говорится в сообщении ведомства. // Фото dtpptz.ru