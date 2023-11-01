Легковушка протаранила бульдозер в Кондопоге

Днем 1 ноября нелепое ДТП случилось в Кондопоге. Видео опубликовали в группе «Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии».

Легковой автомобиль столкнулся с убиравшим снег бульдозером. Как видно в кадре, автомобиль Lada Granta врезался в бок спецтехники и сильно помялся.

Обстоятельства аварии выясняют, на месте ДТП сейчас работают спасатели. // фото: «Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии»/ВКонтакте