Священник в Татарстане расчленил жену, голову нашли в холодильнике

Священнослужителя церкви Святого праведного Иоанна Кронштадтского в Нижнекамске задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла 31 октября, сейчас 40-летний священник за решеткой, передает «Вечерняя Казань», ссылаясь на сотрудников правоохранительных органов.

Без матери остались двое детей – 8-летняя девочка и 17-летний мальчик. Оба они в больнице, им оказывают помощь психологи. По данным издания «КП - Казань», священник убивал супругу при маленькой дочери, девочка пыталась помочь маме, оживить ее, делала искусственное дыхание.

Когда домой вернулся сын, папа уже отрезал матери голову. Позднее ее вынули из морозилки. Подросток вызвал полицию.

Священник приехал в Татарстан из Мурманской области и скрыл от епархии, что ранее состоял на учете у психиатра. В последнее время за ним стали замечать странности и 17 октября отстранили от служения.

Никто не замечал за семьей ничего необычного: Виктория часто водила в храм детей, а Михаил тихо работал до запрета.

Детей убийцы сначала приютила Чистопольская епархия, потом обоих поместили в госпиталь, а по выписке передадут родственникам. // фото: neosiam/ pexels.com