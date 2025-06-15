Главный предмет в спальне назвала Елена Малышева

Главный предмет в спальне назвала врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!».

«Вот этот предмет — маска для сна — должен стать главным предметом в вашей спальне»,

— констатировала Малышева и призвала россиян использовать этот ночной аксессуар.

Малышева также заявила, что сама всегда спит в маске. Она объяснила, что он поможет бороться с бессонницей.

По ее словам, чтобы гормон сна — мелатонин — вырабатывался в достаточном количестве, нужна полная темнота, которую может обеспечить маска. © «Петрозаводск говорит»