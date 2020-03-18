Глава Петрозаводска отчитается перед депутатами за 2019 год

Перед каждой сессией Петрозаводского городского Совета проводятся профильные комиссии. Здесь задаются все уточняющие вопросы, а на сессии отчет Главы Петрозаводского городского округа уже утверждается посредством голосования. Так на ближайшей сессии Петросовета, запланированной на 25 марта, пройдут слушания по доходной и расходной частям бюджета за 2019 год. В докладе будет представлено, какие средства ушли на реализацию Национальных проектов, таких как «Демография», «Жилье и комфортная среда», «Образование», «Безопасные и качественные дороги». Петрозаводск вместе со всей республикой готовится к празднованию столетия, поэтому расход средств в данном направлении тоже будет утверждаться депутатами.

«Депутаты Петрозаводского городского совета принимают непосредственное участие в обсуждении вопросов, связанных с реализацией данных мероприятий. И не только в направлении проведения контрольной деятельности, но и по вопросам согласования тех или иных работ»,

- заверила журналистов депутат Екатерина Реутова.

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