Глава Карелии поздравил ветеранов на концерте в их честь

В республике продолжаются праздничные мероприятия, посвященные 80-летию Победы советского народа над нацистской Германией. В Музыкальном театре собрались ветераны, жители Карелии, общественники, руководители региона и Петрозаводска.

Зал стоя встречал исполнение песни «Священная война» и выход на сцену жителя блокадного Ленинграда Виктора Сергеевича Ивлева. Виктор Сергеевич рассказал историю своей семьи, пожелал молодому поколению помнить героические страницы военных лет, а ветеранам - рекордного долголетия.

«Дорогие ветераны, жители Карелии, от всей души поздравляю вас с 80 - летием Великой Победы над фашистской Германией, – сказал Виктор Сергеевич. – Я горжусь ветеранами, блокадниками, узниками фашистских концлагерей, тружениками тыла, детьми войны, пережившими те страшные годы. Когда мой отец уходил на войну, матери сказал назвать сына Виктором, а, если родится девочка, - Викторией. Мой отец, как и вся страна, с первых дней войны, уходя сражаться с врагом, верил в Победу. Я по праву горжусь своим именем. Как рассказывал отец, только вначале на войне было страшно, а потом бойцы воевали с глубокой верой в то, что защищали от врага свою семью, родных, всю страну. Настоящим апофеозом стало водружение знамени Победы над Рейхстагом. Я верю, что и сегодня, как 80 лет назад, враги отступят. И наша страна, наша Великая Родина победит!»

От имени жителей Карелии Артур Парфенчиков выразил слова глубокой благодарности ветеранам, всем героям Великой Отечественной войны за Победу. Глава Карелии подчеркнул важность великой даты для Карелии, страны и подрастающего поколения.

«Мы – счастливые люди. Мое поколение пришло в этот мир, когда были живы все наши деды, бабушки, пережившие годы войны и сохранившие живые воспоминания о героизме и подвиге нашего народа, – сказал глава Карелии. – И здорово, что мы сегодня с нашей молодежью можем слышать пережитые истории, чувствовать эмоции наших дорогих ветеранов. С нами рядом - поколение победителей. Все - солдаты и офицеры, те, кто стоял у станков и трудился в тылу, кто отстроил нашу страну и подарил нам мир, - в наших сердцах и в памяти навсегда. Пламя их подвига будет передаваться из поколения в поколение веками».

Артур Парфенчиков подчеркнул, что День Победы – всенародный праздник:

«80 лет назад был великий праздник для каждой семьи. Завершилась война, которая длилась 1418 дней. Нет такой семьи, в которой не оплакивают потери. Мы бережно храним имена погибших героев и сохраняем память о неизвестных солдатах. Жизнь каждого их них достойна уважения и бесконечной памяти. История каждой семьи - это история войны. И сегодня наши земляки, потомки героев, вновь на фронте, вновь борются с фашизмом. Наши ребята идут в бой с фотографиями дедов и прадедов. Мы знаем, как и 80 лет назад: враг будет разбит, Победа будет за нами!»

Артур Парфенчиков спустился в зал и дал слово ветерану Константину Степановичу Панову, участнику взятия Рейхстага. Зал стоя встретил выступление Константина Степановича аплодисментами. Ветеран призвал подрастающее поколение помнить героические страницы истории страны:

«Наша молодежь на примере подвига советского народа в Великой Отечественной войне должна знать: мы – великая нация. И нас нельзя покорить!»

На торжественном концерте прозвучали песни и стихи военных лет, артисты исполнили для ветеранов танцы. Праздничные мероприятия в честь 80-летия Великой Победы по всей республике продолжаются.