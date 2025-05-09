Артур Парфенчиков принял парад в честь Дня Победы в Петрозаводске

В честь 80-й годовщины Великой Победы в карельской столице состоялось торжественное прохождение войск Петрозаводского территориального гарнизона, парадных расчетов силовых ведомств, военных кафедр вузов, юнармейцев, курсантов и кадетов.

Под государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы по традиции прошла знаменная группа в составе лучших офицеров Петрозаводского гарнизона и отличников боевой подготовки.

Прохождение войск Петрозаводского территориального гарнизона торжественным маршем открыл парадный расчет барабанщиков Петрозаводского президентского кадетского училища. Чеканя шаг, по площади прошли военнослужащие 334-го краснознамённого радиотехнического полка, военнослужащие вновь созданной 149-1 смешанной авиационной дивизии и доблестного 159-го гвардейского истребительного авиационного полка, парадные расчеты главного управления МЧС России, Пограничного управления ФСБ по Республике Карелия и других ведомств, а также кадеты, курсанты и юнармейцы.

Парад в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне принял глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Сегодня мы отмечаем великий праздник. 80 лет назад враг окончательно и безоговорочно капитулировал. Немецко-фашистские захватчики были разбиты! 1418 дней и ночей ожесточенных сражений и стойкой обороны. Непрекращающаяся работа заводов и фабрик в тылу. Партизанское движение и смелые операции Красной армии. Страшные годы – десятки миллионов погибших на фронте и в оккупации. За мир, за светлое будущее, за свободу наши соотечественники заплатили высочайшую цену! – отметил в своем выступлении глава Карелии. – Наш священный долг – вечно хранить память о величайшем подвиге наших дедов и прадедов! Мы преклоняем головы перед вашей стойкостью и отвагой!»

Помять погибших почтили минутой молчания.

Всем, кто пропустил, можно посмотреть парад онлайн. © «Петрозаводск говорит»