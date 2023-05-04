Глава Карелии поставил задачи по решению актуальных проблем региона

20 апреля Глава Карелии представил отчет о результатах деятельности Правительства за 2022 год и основных задачах на текущий год. В ходе доклада Артур Парфенчиков подробно рассказал о каждой сфере жизни республики, а также озвучил ряд предложений и задач по решению имеющихся проблем региона. Как подчеркнул Глава, власти хорошо их знают и не скрывают.

Карелия достойно выдержала все проблемы и трудности прошлого года. Мы справились с поставленными текущими задачами. Но мы отлично понимаем: люди ждут от нас большего. Мы видим ключевые проблемы республики и ни в коем случае не намерены их замалчивать,

- заявил Артур Парфенчиков.

Одна из них – сокращение численности населения, что стало результатом демографической катастрофы, случившейся в России в девяностых годах. По данным на 1 января 2022 года, за пятилетний период численность населения трудоспособного возраста в республике сократилась почти на 9 тысяч человек. На 1 января этого года количество женщин репродуктивного возраста за последние 5 лет в Карелии уменьшилось почти на 18 процентов.

Первоочередная задача стоит в увеличении рождаемости и числа многодетных семей. Поэтому приоритет отдается поддержке материнства, детства и семьи. Для этого республика выстраивает целостную систему оказания государственной помощи. Также необходимы условия для закрепления молодежи в регионе и снижения ее оттока.

Молодежь должна оставаться здесь, чтобы жить, работать, укреплять человеческий капитал и экономику территории. Это значит – необходимо формировать современные качественные условия для жизни. Создавать рабочие места, строить доступное жилье и развивать социальную инфраструктуру,

- отметил руководитель региона.

Демографическая проблема будет решаться и за счет положительной миграции: за последние два года миграционный прирост населения в республике превысил 2 тысячи человек.

Серьезную задачу Глава Карелии поставил перед Правительством по кадровому обеспечению отрасли здравоохранения. С учетом того, что в республике строится ряд крупных объектов, в частности, блоки «А» и «Б» межрайонной больницы с поликлиникой, Бюро судебно-медицинской экспертизы, хирургический корпус Больницы скорой медицинской помощи и другие, потребуются квалифицированные кадры.

На ближайшие два года мы должны определить программу привлечения необходимых специалистов в современные высокотехнологичные учреждения. С 2025 года они должны приступить к работе,

- озвучил Артур Парфенчиков.

Говоря о развитии в Карелии бизнеса, руководитель региона отметил, что в республике создана гибкая и эффективная система поддержки предпринимательства, а также предложил еще одну новую меру.

Предлагаю Правительству республики совместно с депутатским корпусом, используя лучший опыт других регионов, рассмотреть возможность внесения изменений в региональный закон «О некоторых вопросах градостроительной деятельности». Чтобы расширить перечень случаев, при которых не требуется разрешение на строительство при реализации инвестпроектов. Это позволит устранить излишние административные барьеры при реализации проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, туризма,

- сказал Артур Парфенчиков.

Также Глава Карелии озвучил инициативу об увеличении финансирования на компенсацию затрат организациям, в случае перевода источников теплоснабжения, которые сельскохозяйственные, туристические и промышленные предприятия используют для технологических и производственных нужд, на пеллеты. В результате будет обеспечен сбыт продукции лесопромышленных предприятий республики и переход на экологически чистые виды топлива.