Российским чиновникам предложили запретить владеть домами за рубежом

Российским чиновникам могут запретить владеть имуществом за границей. Проект закона внесли в Госдуму. Норму предлагают распространить не только на депутатов, но и на чиновников на государственных должностях.

Актуальность инициативы обосновали проявляемой коллективным Западом и сателлитами агрессии по отношению к России и проявляемой русофобией.

«Проектом федерального закона предлагается установить запрет на владение недвижимым имуществом в иностранном государстве и на территории совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц недружественные действия, в отношении круга лиц, установленного статьей 2… закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», - приводит РИА Новости выдержку из текста пояснительной записки к законопроекту. // фото freepik.com