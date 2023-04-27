Суд досрочно прекратил полномочия Олега Болгова

27 апреля Верховный суд Карелии оставил в силе решение Лахденпохского районного суда о лишении полномочий Олега Болгова. Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Решение суда о досрочном прекращении полномочий муниципального чиновника вступило в силу, сообщается в телеграм-канале «Объединенной пресс-службы судов РК».

С таким требованием в суд обратилась районная прокуратура, которая усмотрела в деятельности главы местной администрации Болгова нарушение антикоррупционного законодательства.

По информации сообщества «Лахденпохья-навсегда!», в декабре прошлого года Лахденпохский суд вынес решение, которым прекратил полномочия главы администрации Лахденпохского района Болгова за неисполнение обязанностей по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в связи с утратой доверия. // фото сообщества Лахденпохский район