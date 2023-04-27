Глава Карелии дал старт благотворительной акции «Красная гвоздика»

Глава Карелии Артур Парфенчиков в преддверии майских праздников рассказал о старте всероссийской благотворительной акции «Красная гвоздика».

Для участия достаточно купить значок в виде красной гвоздики в любом из сетевых магазинов или на маркетплейсах. Все вырученные от продажи средства пойдут на покупку медикаментов, средств реабилитации и другую помощь ветеранам боевых действий.

Если увидите такой значок, не проходите мимо! Чем больше нас, тем больше героев мы сможем окружить своим вниманием,

- написал Глава на своей стене в соцсетях.

Напомним, что в этом году акция «Красная гвоздика» будет проходить в 8-й раз. По всей России с 20 апреля по 22 июня можно встретить волонтеров, которые распространяют значки «Красная гвоздика» за пожертвования. В этом году к акции присоединились 76 регионов. Благодаря усилию всех партнеров удалось распространить более 2 млн значков и собрать более 42 млн рублей.