Карелия входит в сезон пожаров в лесах со скромными финансами и неудом

26 апреля на заседании карельского правительства был рассмотрен вопрос о подготовке к пожароопасному сезону.

Официально с 1 мая в южной и центральной части Карелии начинается пожароопасный период. На севере республики он начнется с 15 мая. Карелия пока не прошла проверку готовности к сезону лесных пожаров, которую осуществляли специалисты департамента лесного хозяйства СЗФО. Не удалось выполнить требование, связанное с авиапатрулированием.

По словам и.о.министра природных ресурсов и экологии Алексея Павлова, не завершены воздушные тренировки летчиков. К тому же в прошлом году в штате карельского центра авиационной и наземной охраны лесов было восемь летчиков-наблюдателей. Сейчас осталось только семь летчиков, так как один не получил допуск по медицинским показаниям. Всего на 7 летчиков в Карелии есть 7 бортов.

Интересно, что, рассказывая о выделенных на охрану лесов от пожаров средств, Павлов упомянул только о федеральных деньгах. Из федерального бюджета в 2023 году Карелии, как и в 2022 году, выделили на эти цели 317 миллионов. При этом Алексей Павлов умолчал о том, что Карелия серьезно сократила в этом году выделение денег из республиканского бюджета. Если в 2022 году из бюджета Карелии на защиту лесов от пожаров выделили 47 миллионов рублей, то в 2023 году всего 7,5 миллиона рублей. Об этом недавно сообщили карельским депутатам на заседании парламентского комитета. // фото unsplash.com