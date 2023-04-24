Алена Олихейко рассказала об успехах в помощи госпиталям в зоне СВО
Вернувшаяся из совместной с Владимиром Любарским командировки в зону СВО председатель Карельского комитета семей воинов Отечества Алена Олихейко рассказала порталу «Петрозаводск говорит» об успехах гуманитарной миссии в зоне спецоперации, в которой она приняла непосредственное участие.
Комитет помогает госпиталям уже несколько месяцев. Алену Олихейко порадовало то, что те госпитали, которые КСВО и Союз женщин России курировали с января, с гордостью показали изменения.
В луганском госпитале полгода назад не хватало палат и продуктов, сейчас все по-другому, помощь идет постоянно.
Комитет договорился с одним из фондов о ежемесячных поставках перевязочных материалов: теперь за госпиталь мы спокойны,
– с облегчением рассказала женщина.
Напомним, что карельское отделение Союза женщин России отправило более 600 посылок в зону СВО.
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