Как депутаты парламента Карелии прокомментировали отчет Парфенчикова

Несмотря на то что минувший год был непростым для всей страны, и в том числе для Карелии, команде главы региона удалось сохранить социальную стабильность, обеспечить сбалансированность республиканского бюджета и устойчивость экономики, отметили парламентарии.

Это, безусловно, ключевой результат, потому что устойчивость экономики – залог дальнейшего развития социальной сферы, выполнения всех социальных обязательств перед гражданами. Все ли проблемы решены? Конечно, нет. Глава республики открыто и подробно в своем выступлении остановился и на новых вызовах, связанных с антироссийскими санкциями, и на очень серьезных задачах, связанных с демографической политикой, и на необходимости наращивать темпы по модернизации социальной инфраструктуры, особенно в отдаленных районах. Но главное – мы убедились, что у руководителя региона и его команды есть четкое понимание, как решать новые задачи по развитию республики в новых условиях,

- отметила вице-спикер Законодательного собрания Карелии Ольга Шмаеник.

Регион ведет обширную инвестиционную деятельность, привлекает большое количество средств в бюджетную и экономическую сферу. Скажу, что наш бюджет в связи с СВО не сократился, а прирос. Это произошло не только за счет поступлений из федерального бюджета, но и от хороших налоговых поступлений. Такую позитивную динамику мы видим почти по всем секторам нашего развития,

- прокомментировал председатель парламентского Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ Леонид Лиминчук.

Председатель Комитета по законности и правопорядку Сергей Шугаев сообщил, что ему больше всего импонирует то, что глава Карелии не ставит на первый план достижения, которых добился регион в 2022 году, а ставит конкретные задачи по решению проблемных вопросов, о которых говорит честно и открыто.

Например, та же самая демографическая ситуация. Без всякого сомнения, эта задача комплексная и решить ее за один год просто невозможно. И у Артура Олеговича Парфенчикова есть четкое понимание выполнения этой задачи,

- заявил Сергей Шугаев.

Как отметила руководитель Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Анна Лопаткина, в отчете хорошо видны те позитивные изменения, которые происходят в Республике Карелия.

Это экономические показатели, строительство новых школ и спортивных сооружений, ремонт домов культуры, инфраструктура, дороги, капремонт, расселение аварийного жилья – все то, что очень нужно жителям Карелии. И именно за эти перемены дается оценка правительству и работе главы Карелии. И эта оценка достойная,

- прокомментировала Анна Лопаткина.

Председатель Комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии Марина Гуменникова отметила положительные изменения, которые произошли в агропромышленном комплексе республики.

Все планы по расширению племенного хозяйства «Ильинское», укреплению племсовхоза «Мегрега», развитию совхоза «Ведлозероский», возвращению земель в сельхозоборот имеют конкретные результаты. И сегодня помимо молочного производства мы готовы к развитию мясного животноводства,

- сказала Марина Гуменникова.

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович отметил, что тот посыл, который задал глава республики в своем послании, а именно посланием по содержанию стал отчет, говорит о том, что Карелия не будет останавливаться на достигнутом.

Задач впереди еще очень много. Даже в сегодняшних непростых условиях глава Карелии не отказывается от по-хорошему амбициозных целей и не собирается менять курс на дальнейшее развитие республики и повышение качества жизни земляков,

- заявил Элиссан Шандалович.