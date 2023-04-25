Карелия получила неуд за подготовку к пожароопасному сезону

Стали известны результаты проведенной проверки готовности к пожароопасному сезону в регионе. Внеплановая проверка карельского Минприроды проводилась с 10 по 14 апреля.

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии по результатам проверки признано не готовым к пожароопасному сезону 2023 года, сообщается на сайте федерального агентства лесного хозяйства. Ведомству выдали предписание об устранении нарушений.

Напомним, еще 13 апреля замминистра по природным ресурсам и экологии Сергей Шарлаев на одном из комитетов в парламенте говорил, что Карелию в этом году проверяют строго, и если регион получит неудовлетворительную оценку, то есть время исправиться. Шарлаев просил депутатов не муссировать ситуацию, если республика получит неуд. В этом году на охрану лесов от пожаров предусмотрено всего 324,5 млн рублей. Из них 317 млн рублей - это средства федерального бюджета. Для сравнения, в 2022 году на охрану лесов от пожаров было выделено порядка 360 миллионов рублей.

В некоторых районах Карелии пожароопасный сезон начнется с 1 мая. Это Кондопожский, Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сортавальский, Сегежский, Медвежьегорский, Пудожский районы, Суоярвский округ и Петрозаводск. С 15 мая пожароопасный сезон наступит в Муезерском, Беломорском, Калевальском, Кемском, Лоухском районах и Костомукше. // фото unsplash.com