Строительство на Кургане идет с опережением графика

Первый заместитель Главы Республики Карелия, премьер-министр Правительства Александр Чепик проверил, как идет строительство социально значимых объектов в рамках контроля исполнения поручений Артура Парфенчикова.

Один из них – административно-бытовой корпус на территории спортивного комплекса «Курган». К концу года здесь будет двухэтажное здание с современными благоустроенными помещениями, душевыми, комнатами отдыха для тренеров и спортсменов, гардеробом, фойе и универсальным спортивным залом.

Строительство ведет карельский подрядчик – компания «Златстрой». Сейчас подрядчик монтирует металлоконструкции и плиты перекрытия здания. Удорожание строительства 2022-2023 годах не отразится на сроках, отметил премьер-министр, так как была сделана корректировка проекта и планируется выделение дополнительных средств.

Все работы, в том числе отделку и благоустройство, надо успеть завершить до конца этого года. У нас к Кургану особое внимание, здесь занимаются спортом дети, горожане ходят сюда отдыхать, поэтому вопрос экологии мы обязаны учитывать при принятии различных решении. И мы видим, как работает подрядчик: все в деревья, которые были, он старается сохранить по-максимуму. И вопросы экологии, и вопросы строительства, и вопросы выполнения показателей социальных проектов находятся под контролем Главы Карелии,

– сказал Александр Чепик.

Как рассказал начальник участка Владимир Ескин, сейчас строители опережают график по установке перекрытий на полтора месяца, а по всем видам работ – на две недели:

У нас выполнено более 70 % по металлоконструкциям и плитам перекрытия, и уже субподрядчики готовы приступать к монтажу сетей водоснабжения и электроснабжения.

Сейчас строители ждут отогревания грунта для обратной засыпки. Коробка здания административно-бытового корпуса будет закончена до 31 мая.