Петрозаводчанам напоминают о запрете прохода по Конюшенному мосту

На Конюшенном мосту, который соединяет стадион «Спартак» и улицу Калинина, мобильная бригада «Службы заказчика» установила сегодня предупреждающий знак о запрете прохода. Движение пешеходов по переправе ограничили после подмытия опор моста речными водами.

Специалисты Управления по делам ГО и ЧС мэрии Петрозаводска в конце марта провели осмотр переправы и пришли к выводу, что угрозы жизни и здоровью пешеходов нет. Тем нем менее, было установлено ограждение на время дальнейшего изучения ситуации.

С приходом подходящей погоды специалисты еще раз более детально проведут обследование, сейчас это не позволяет сделать уровень воды в реке, который поднялся из-за активного снеготаяния, уточняют в администрации столицы Карелии.

Пути обхода закрытой переправы – по Стадионному и Заводскому мостам. // Фото: администрация Петрозаводска.