В Петрозаводске простились с погибшим на СВО Александром Радугиным

В Петрозаводске похоронили погибшего в ходе специальной военной операции бойца Александра Михайловича Радугина.

Было много горожан, многие оставляли личные сообщения сити-менеджеру Владимиру Любарскому: «Кто-то учился вместе с Александром, кто-то работал, кто-то просто дружил. Все отмечали его открытость, честность, принципиальность». По словам главы карельской столицы, за свою короткую жизнь Александр Радугин оставил яркий след в памяти многих людей.

«Александр Михайлович исполнил свой воинский и гражданский долг до конца, он отдал свою жизнь… Вечная слава герою. Петрозаводск будет его помнить!» - написал глава города. // фото со страницы мэра Владимира Любарского ВК