Водитель сбил женщину в Петрозаводске и может получить срок до 7 лет

В УМВД России по Петрозаводску возбуждено уголовное дело в отношении нетрезвого водителя. Жителю столицы Карелии инкриминируется нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Отягчающим фактом служит то, что за руль 39-летний водитель сел в состоянии алкогольного опьянения.

Дорожная авария произошла 30 декабря 2022 года на Комсомольском проспекте. Водитель самосвала «КамАЗ», будучи нетрезв, не справился с управлением и допустил выезд на обочину, где находилась пешеход – 35-летняя петрозаводчанка. В тяжелом состоянии пострадавшая была госпитализирована.

В настоящее время следователями получено медицинское заключение о том, что потерпевшей причинен тяжкий вред здоровью. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ. Ему грозит наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.

Проводятся дальнейшие следственные действия, сообщили в УМВД. // Фото: freepik.com