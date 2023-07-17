Глава Карелии оценил готовность школы в Деревянке

Обучаться здесь смогут 165 детей. Как сообщила директор учреждения Ольга Гусева, школа рассчитана на 200 учеников и готова принять воспитанников дополнительно. Строительная компания «Век» закончила на объекте основные работы и завершает благоустройство территории.

Учреждение проходит лицензирование, а классы осталось дооснастить оборудованием. Так, в кабинетах химии и биологии будут располагаться цифровые лаборатории, в музыкальный кабинет приобретено пианино.В школе есть несколько залов для занятий спортом, хореографией, музыкой и другими видами дополнительного образования.

Ольга Гусева рассказала, что открытия школы ждали все жители поселка, общественность, педагоги и, конечно, дети.

- В школе будет сделан упор на профориентационную работу с учетом специфики нашего региона. Будем готовить будущих специалистов горного дела, лесной отрасли, - сказала директор. - Мы провели анкетирование родителей. С учётом их пожеланий здесь будет открыт танцевальный кружок, другие направления для досуга.

Артур Парфенчиков назвал школу лучшей среди сельских не только в регионе, но и в России, и выразил благодарность застройщику.

- Школа получилась необычной, очень комфортной. Она должна стать центром жизни для всего поселка, - отметил Глава Карелии. - Нам предстоит работать над тем, чтобы таких школ было как можно больше.

Напомним, новое трехэтажное здание рассчитано на 200 учеников. Построила его компания «Век» по нацпроекту «Образование». // фото: пресс-служба правительства Карелии