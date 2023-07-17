Еще один авиарейс ввели по направлению Петрозаводск – Москва

Высокий спрос на авиабилеты из Петрозаводска в Москву и обратно побудил авиапредприятие «Северсталь» ввести дополнительный рейс.Он стоит в расписании по средам, сообщили в минтрансе Карелии.

Из Петрозаводска самолеты будут вылетать каждую среду в 20:30, в Москву прибывать – в 22:00. Из Москвы вылет в 18:25, прибытие в Петрозаводск – в 19:50. Рейсы продлятся включительно до 25 октября, пассажиров доставят в аэропорт Шереметьево.

Таким образом, перевозки выполняются ежедневно утром в аэропорт Домодедово, по средам, пятницам и воскресеньям вечером в аэропорт Шереметьево, по четвергам – тоже вечером, но с пересадкой в Череповце. // фото: минтранс Карелии