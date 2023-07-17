Нейрохирурги БСМП спасли 86-летнюю женщину от мучительной смерти

Нейрохирурги БСМП сотворили чудо – спасли 86-летнюю пациентку. Об этом рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, который получил письмо с благодарностями от родных женщины.

- Выражаю огромную благодарность врачам-нейрохирургам Больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска - Александру Анатольевичу Моисееву, Илье Олеговичу Николаеву и заведующему отделением Дмитрию Валентиновичу Первунину - за сложную и рискованную операцию по удалению опухоли головного мозга моей пожилой маме Зое Павловне Н.,

- написала жительница Петрозаводска.

Женщина рассказала, что ее маме неполных 86 лет. У пенсионерки нашли большую опухоль в лобной части головы. Родные не надеялись, что кто-то возьмется ее оперировать из-за преклонного возраста.

- Но врачи, видя мамино неплохое для ее возраста физическое состояние, сами предложили операцию. Они сказали, что есть шанс сделать ее дееспособной и дали ей этот шанс. В другом случае ее ждала бы мучительная смерть,

- рассказала дочь.

Операция продолжалась более четырех часов, возникли осложнения, но врачи справились со всеми трудностями и спасли 86-летнюю пациентку. Сейчас она восстанавливается дома. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте