17 июля 2023, 18:05
Заболеваемость ОРВИ в Карелии почти на треть уменьшилась
Статистику заболеваемости вирусами в республике опубликовал Роспотребнадзор
За прошедшую неделю в Карелии зарегистрировали восемь случаев заболевания COVID-19 и 967 - ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Уровень заболеваемости ОРВИ опустился ниже эпидемического порога на 31,8 процента. По сравнению с прошлой неделей он уменьшился на 28,2 процента.
В Петрозаводске за неделю зафиксировали 465 случаев заболевания ОРВИ. Это ниже эпидемического порога на 39,1 процента. // фото: «Петрозаводск говорит»