Заболеваемость ОРВИ в Карелии почти на треть уменьшилась

За прошедшую неделю в Карелии зарегистрировали восемь случаев заболевания COVID-19 и 967 - ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Уровень заболеваемости ОРВИ опустился ниже эпидемического порога на 31,8 процента. По сравнению с прошлой неделей он уменьшился на 28,2 процента.

В Петрозаводске за неделю зафиксировали 465 случаев заболевания ОРВИ. Это ниже эпидемического порога на 39,1 процента. // фото: «Петрозаводск говорит»