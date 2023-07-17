17 июля 2023, 17:03
Общество

Шандалович ознакомился с ходом капремонта школы, где училась Лазутина

Парламентарий, считает необходимым увеличить число рабочих на объекте, чтобы успеть к учебному году

Председатель Законодательного собрания Карелии, секретарь реготделения «Единой России» Элиссан Шандалович ознакомился с ходом работ по капитальному ремонту школы № 1 в Кондопоге. Это та самая школа, которую в свое время окончила наша прославленная спортсменка, пятикратная олимпийская чемпионка Лариса Лазутина, отметил Шандалович на своей страничке в соцсети.

 

Это первый капитальный ремонт в школе за 86 лет – с момента открытия,

- заметил спикер парламента.

 

 

По его сведениям, на работы по федеральной программе, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения РФ, выделено 157 миллионов рублей.

В здании 1936 года постройки полностью отремонтировали кровлю и заменили окна. Сейчас подрядчик занимается фасадом, полами, перегородками, вентиляцией, инженерными системами и др.

 

Остается выполнить большой объем работ. И чтобы успеть к началу учебного года, конечно, нужно увеличить число строителей на объекте,

- считает Шандалович.

 

Также он считает, что в школах, где идут капремонты, необходимо приводить в порядок и пришкольные территории.

 

Поэтому вместе с коллегами из "Единой России" работаем над советующими предложениями от Карелии в федеральную программу,

- добавил лидер реготделения партии.

 

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Метки: 
ЗС
элиссан шандалович
ремонт школ
Кондопога