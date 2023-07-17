17 июля 2023, 15:43
Мэрия Петрозаводска решила снести еще один объект в городе
Принято решение о демонтаже гаража на улице Державина в карельской столице
Мэрия Петрозаводска приняла решение о сносе еще одного незаконно установленного объекта. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Так, демонтажу подлежит гараж, расположенный в районе дома №11а по улице Державина. Владелец конструкции проинформирован о необходимости сноса.
Освободить самовольно занятый земельный участок своими силами и средствами хозяин гаража должен до 1 августа. // Фото мэрии Петрозаводска