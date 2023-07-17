Мэрия Петрозаводска решила снести еще один объект в городе

Мэрия Петрозаводска приняла решение о сносе еще одного незаконно установленного объекта. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Так, демонтажу подлежит гараж, расположенный в районе дома №11а по улице Державина. Владелец конструкции проинформирован о необходимости сноса.

Освободить самовольно занятый земельный участок своими силами и средствами хозяин гаража должен до 1 августа. // Фото мэрии Петрозаводска