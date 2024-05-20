Глава Карелии инициировал сбор подарков для бойцов СВО

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о сборе подарков для военнослужащих республики, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО.

Полностью поддерживаю предложение земляков вновь запустить акцию по сбору подарков нашим бойцам в преддверии двух праздников – Дня республики и Дня России,

- сообщил глава республики.

В качестве подарков востребованы налобные фонарики, термокружки, окопные свечи, средства личной гигиены, мультитулы, батарейки, аккумуляторы, сигареты. Из одежды – нательное белье, носки. Из продуктов – чай, кофе, сухофрукты, орехи, мед и джемы, печенье и конфеты. Также нужны репелленты, витамины. Продукты не должны быть скоропортящимися, изделия из стекла также нежелательны.

Пункт сбора подарков в Петрозаводске будет работать в администрации Прионежского района (ул. «Правды», д. 14). С адресами пунктов в районах республики можно ознакомиться в прикрепленном файле.

Волонтеры будут принимать подарки для бойцов до 4 июня.

Артур Парфенчиков поблагодарил жителей за неравнодушие и помощь бойцам СВО.

Еще раз огромное спасибо всем, кто откликается! Нашим парням – скорейшего возвращения домой. Вместе победим!

– написал глава Карелии на странице в социальной сети.