Глава финского правительства вышла замуж

Глава финского правительства Санна Марин вышла замуж, сообщает Yle со ссылкой на инстаграм чиновника.

"Я благодарна и счастлива за то, что живу с любимым человеком",

– сопроводила Марин снимок.

Свадьбу сыграли в субботу в резиденции Кесяранта. На свадьбе присутствовали только самые близкие родственники и друзья.

Санна Марин в должности премьер-министра с декабря 2019 года. В ноябре 2020 года ей исполнится 35 лет. 16 лет из них она проживает с Маркусом Ряйккёненом, за которого теперь и вышла замуж. В 2018 году у пары родилась дочь, после чего супруг вышел в декретный отпуск по уходу за дочкой.