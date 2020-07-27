Границы с Финляндией для россиян будут закрыты до 25 августа

Правительство Финляндии приняло решение о частичном продолжении контроля на внутренних границах, а также о сохранении ограничений на внешней границе до 25 августа 2020 года. Новое рассмотрение данного вопроса планируется примерно через две недели. Об этом 27 июля сообщается в паблике Консульства Финляндии в Петрозаводске.

Правительством Финляндии принято решение, что ограничения на границе с определенным государством можно снять в тот момент, когда показатель заболеваемости коронавирусом в этой стране составит не больше восьми случаев заражения на сто тысяч человек. Данный показатель должен сохраняться, как минимум, в течение 14 дней.

В России по последним данным за последние сутки выявлено 5 635 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране выросло до 818 120. За сутки скончались 85 пациентов. Общее число летальных исходов выросло до 13 354. Выздоровели за сутки 3 079 человек. С начала распространения инфекции излечились 603 329 пациентов. Суточный рост общего числа случаев заражения держится на отметке в 0,7% шестой день.

Добавим, что ранее на официальном сайте посольств и консульств Финляндии, говорилось, что через внешние границы разрешается возвращение в Финляндию, транзит через аэропорт Хельсинки-Вантаа, а также прочее необходимое движение. Члены семьи граждан Финляндии могут въехать в страну вне зависимости от гражданства. Правом на возвращение в Финляндию пользуются граждане Финляндской республики, а также иностранцы, имеющие разрешение на пребывание в Финляндии.