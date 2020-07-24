Финляндия продлила на месяц ограничения на границе с Россией

Финляндия продлила ограничения на границе с Россией до 25 августа. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Пограничную службу Суоми.

Финские пограничники признались, что не знают, как ситуация будет развиваться далее. Также они напомнили, что сейчас россиян пускают в Финляндию по учебе или по работе. Однако, тем, кто едет в Суоми в командировку, необходимо будет обосновать свою поездку.

Также в Финляндию пропускают по семейным делам. Каждый случай решается индивидуально на границе.

Напомним, граница с Финляндией закрыта для россиян с 19 марта в связи с пандемией коронавируса.