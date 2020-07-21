Перебежчик задержан сегодня на границе Карелии и Финляндии

Сегодня утром Пограничная служба Финляндии задержала в районе Куусамо нарушителя границы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Человек незаконно пересек границу со стороны Лоухского района Карелии.

На предварительном допросе перебежчик попросил предоставить ему политическое убежище в Финляндии. Его заявление было принято и отправлено на рассмотрение. Расследование по факту незаконного перехода границы продолжается.

Как сообщает Yle, после длительного перехода мужчина доставлен на реабилитацию в поликлинику Куусамо.