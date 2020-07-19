В Финляндии бурно отметили снятие ресторанных ограничений

Граждане Финляндии активно провели уикэнд после снятие ресторанных ограничений, сообщает Yle. В центре Хельсинки было очень оживленно, люди праздновали, однако особых нарушений правопорядка не наблюдалось.

Из-за отмены заграничных поездок, в Хельсинки было много туристов из других уголков Финляндии.

После снятия ограничений продавать спиртное в барах и ресторанах теперь можно до четырех утра. Правда, не все еще ограничений сняты. На число посетителей уже нет лимита, но для каждого обязательно должно быть сидячее место.

Фото: Yle