Финляндия назвала условия открытия границы для российских туристов

Финляндия может открыть границы с Россией, но при условии, что уровень заболеваемости коронавирусом в нашей стране за последние две недели не будет превышать восьми, максимум десяти, новых случаев на каждые 100 тысяч человек. Об этом говорится на сайте Ассоциации Туроператоров России.

Пока же попасть в Суоми могут путешественники из Норвегии, Дании, Исландии, Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Бельгии, Италии, Австрии, Греции, Мальты, Германии, Словакии, Словении, Венгрии, Лихтенштейна и Швейцарии.

Граждан из Китая, Таиланда, Австралии, Южной Кореи, Грузии и ряда других государств Азии и Африки пустят лишь по работе, учебе, на лечение или по другой уважительной причине, сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста VisitFinland в России Александру Шахнович.

По словам Шахнович, национальный авиаперевозчик Финляндии анонсировал полеты в Петербург в августе, с 1 сентября - в Москву. Железнодорожное сообщение планируется восстановить до конца года. Автобусное сообщение с Россией организовано в формате «вывозных» рейсов, в страну могут приехать и те, кому нужно пересечь границу по веским причинам.

По данным на 9 июля, в Москве число новых случаев инфекции на 100 тысяч составило 3,8 человека, по России — меньше семи. Список стран, которым разрешат посещать Финляндию, будет пересматриваться 11 августа.