«Горячие финские парни» на десять минут заплыли в Россию

Пограничная охрана финской губернии Северная Карелия сообщила об инциденте на Финляндско-Российской границе. В ночь на субботу гидроцикл пересек финляндско-российскую границу на озере Пюхяярви, пишет служба новостей Yle.

Пограничная служба Северной Карелии в заметила, что гидроцикл пересек государственную границу и на десять минут заплыл на территорию России. На борту гидроцикла находилось два человека.

Случай расследуется как нарушение государственной границы. Сообщается, что финские пограничные власти работают в сотрудничестве с пограничным уполномоченным Суоярви в России.