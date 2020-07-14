14 июля 2020, 09:48
Финляндия

«Горячие финские парни» на десять минут заплыли в Россию

В Финляндии расследуется случай незаконного пересечения границы на гидроцикле

Пограничная охрана финской губернии Северная Карелия сообщила об инциденте на Финляндско-Российской границе. В ночь на субботу гидроцикл пересек финляндско-российскую границу на озере Пюхяярви, пишет служба новостей Yle.

Пограничная служба Северной Карелии в заметила, что гидроцикл пересек государственную границу и на десять минут заплыл на территорию России. На борту гидроцикла находилось два человека.

Случай расследуется как нарушение государственной границы. Сообщается, что финские пограничные власти работают в сотрудничестве с пограничным уполномоченным Суоярви в России.

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Финляндия
граница
Россия
гидроцикл
скутер
нарушение границы
расследование