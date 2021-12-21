Глав регионов запретили называть президентами, но дали им другие права

Российский президент утвердил закон, регламентирующий организацию в субъектах РФ публичной власти. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.



В нем сказано, что высшее должностное лицо региона должно называться «главой» того или иного конкретного субъекта.

- Наименование не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства - президента Российской Федерации, - сказано в новом законе.

Он, кстати, еще в период рассмотрения в Госдуме вызвал большое недовольство в Татарстане. Там главу региона называют именно президентом, и парламент Татарстана выступил против законопроекта. Его назвали противоречащими основам конституционного строя РФ.

Закон об организации публичной власти дает право главам регионов избираться больше двух раз подряд. Он также закрепляет право президента отстранять руководителей субъектов от должности в связи с утратой доверия. // Фото: mmedia.ozone.ru