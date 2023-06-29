Гигантскую бабочку приняли за колибри в Карелии

Бабочку внушительных размеров заметили в одном из районов Карелии. Ее сравнили с маленькой птицей колибри.

В Калевальском районе к цветущему дереву подлетела огромная бабочка, которую можно было принять за малюсенькую птичку.

Видео с насекомым появилось в сообществе «Весь Петрозаводск». Подписчики также рассказали о своих встречах с бабочкой бражником. Кто-то видел насекомое недавно на цветках в Прионежском районе и Бесовце, кто-то встречал несколько лет назад в Ледмозере, Беломорском районе.