Гибель Пригожина и Уткина подтвердила генетическая экспертиза

Личности всех десяти погибших в авиакатастрофе Embraer-135 подтвердили в ходе молекулярно-генетических экспертиз. Они совпадают со списком из полетного листа, сообщили в Telegram-канале СКР.

Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин тоже были на борту и погибли. В списке также вагнеровцы Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Томин, Валерий Чкалов и Николай Матусеев.

Разбились и члены экипажа - командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и стюардесса Кристина Распопова.

Напомним, бизнес-джет Евгения Пригожина разбился в Тверской области 23 августа. // фото: Baza/fontanka.ru