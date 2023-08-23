Евгений Пригожин значился в списке пассажиров разбившегося самолета

Частный самолет рухнул в Тверской области. Предварительно, все кто был на борту – погиб.

Борт выполнял рейс Москва-Петербург. Самолет рухнул, включая 3 членов экипажа. На месте крушения частного самолета Embraer Legacy произошло возгорание.

В Росавиации сообщили ТАСС, что в списке пассажиров разбившегося самолета значился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. На месте катастрофы работают спасатели. // фото телеграм-канал Baza/ fontanka.ru/