Скончался знаменитый режиссер Глеб Панфилов

Вчера умер народный артист России, знаменитый режиссер Глеб Панфилов. О его кончине сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер, передает ТАСС.

Режиссер умер через семь месяцев после смерти Инны Чуриковой – своей жены и музы. Ему было 89 лет, причину смерти официально не называют. По данным Telegram-канала Mash, у Панфилова случился второй инсульт.

С первым его госпитализировали в институт Склифосовского в Москве 11 мая. Потом развилась пневмония, пациента перевели в одну из больниц столицы. // фото: Гавриил Григоров/ТАСС