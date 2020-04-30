30 апреля 2020, 19:02
ГИБДД возобновляет выдачу и замену водительских прав в Петрозаводске
В здании Госавтоинспекции будут действовать ограничительные меры
Госавтоинспекция Карелии сообщила о том, что с 4 мая будет возобновлена выдача и замена водительских прав. Также снова будет возможна регистрация транспортных средств, сообщает пресс-служба ведомства.
В условиях распространения коронавирусной инфекции прием будет производиться только по предварительной записи. Записаться жители Карелии могут через портал госуслуг.
В здание ГИБДД будут пускать только тех, кто заранее записался. Также у посетителей должны быть индивидуальные средства защиты, внутри здания необходимо будет соблюдать полутораметровую дистанцию.