Работникам Автовокзала задержали зарплату из-за карантина

Сотрудники двух государственных предприятий – «Карелавтотранс» и «Карелавтотранс-сервис» – пожаловались на задержку заработной платы. В общей сложности 200 человек не получили денег, заработанных за апрель.

Ситуация возникла из-за карантина в связи с эпидемией коронавируса, а точнее – из-за отмены всех пассажирских перевозок, которыми и занимаются оба предприятия. Последняя выплата, по словам одного из работников, пришлась на последние числа марта. Это был аванс, и он был очень невелик. Некоторые люди, по их словам, не видели поступлений с конца февраля.

Работники предприятий, по их словам, обращались с жалобой к главе Карелии Артуру Парфенчикову. Тот ответил, что решением проблемы займется Минтранс Карелии.

– Говорили, чтобы мы ждали. Сколько ждать, непонятно. А есть-то хочется. У всех кредиты, ипотеки…

Несмотря на карантин, большинство людей работает. В условиях отсутствия общественного транспорта удалось заключить договоры на перевозку сотрудников тех предприятий, которые не остановили свою деятельность. Это органы власти, медицинские учреждения, магазины, некоторые заводы. Тем не менее, нагрузка далеко не та, что прежде, и финансовых поступлений – гораздо меньше. Поэтому часть работников отправили в отпуск с сохранением зарплаты. Правда, зарплаты этой они не видели.

30 апреля люди пришли за разъяснениями к своему руководству. Скандала не получилось: работникам сообщили, что именно сейчас до предприятия довели средства на выплату зарплат. Деньги нашлись в карельской казне. Сумма нашему порталу неизвестна, но учитывая, что на предприятиях трудится около двухсот человек, можно предположить, что эти миллионы рублей. Министр Сергей Щебекин отметил, что власти в дальнейшем планируют получить компенсацию из федерального бюджета.

Казалось бы, счастливый итог. Но такая развязка возможна только потому, что «Карелавтотранс» и «Карелавтотранс-сервис» – государственные предприятия. Остальные могут претендовать на «меры поддержки», однако схемы их получения настолько же сложны, насколько и нелепы. Вот, например, владелец кафе «Дежавю» популярно и доходчиво объясняет, почему большая часть заведений общепита не сможет просить субсидии из казны. А следовательно, разорятся.

Очень показательна в этом плане небольшая дискуссия, которая развернулась в социальной сети между журналистом нашего портала и начальником управления труда и занятости Карелии Еленой Фроловой. Она отвечала на вопрос местного жителя, почему работникам закрывшихся на карантин предприятий заплатят без учета северных надбавок. Фролова напомнила, что, по большому счету, «выплата заработной платы работникам, это обязанность работодателя». Наш корреспондент поинтересовался, как работодатель выполнит свою обязанность, если предприятие не функционирует, а следовательно – не имеет доходов. На это последовал великолепный ответ:

– Ситуация, когда перестает поступать прибыль, может возникнуть всегда, не только в связи с ограничительными мерами, и к этому нужно быть готовыми,

– ответила чиновница.

Ах, как прекрасно и удобно! «К этому нужно быть готовыми», говорит Елена Фролова. «Это и не фирма, и работать в ней не стоит, где работодатель не может обеспечить зарплатой своих работников», – вторит ей наивный комментатор, полагающий, что бизнесмены умеют добывать деньги из воздуха. Но как только речь заходит о государственных предприятиях, чиновники лезут в бюджетный карман. И это единственный выход. Если бы не помощь государства, работники «Карелавтотранс» и «Карелавтотранс-сервис», наверное, перешли бы на подножный корм. Ведь деньги можно только заработать, а быть готовым к полной остановке деятельности, или к войне, или к падению метеорита – невозможно.

Ситуация с Автовокзалом показывает, что бывает с предприятием во время карантина, если государство останется в стороне. Кстати, на встрече с работниками руководитель «Карелавтотранса» заметил, что из частных компаний, занимавшихся пассажирскими перевозками до введения ограничений, эпидемию переживут не все. Им-то государственные субсидии не положены… И это – лишь капля в море. 30 апреля начальник управления труда Елена Фролова сообщила, что уровень безработицы в Карелии уже вырос в 2,6 раза. Думается, полностью масштабы катастрофы можно будет оценить только некоторое время спустя.

Георгий Чентемиров