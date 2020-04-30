Железнодорожный переезд перекроют в Петрозаводске

На следующей неделе временно будет перекрыт железнодорожный переезд, который соединяет Южную промзону и Птицефабрику. Случится это 5 мая. Переезд будет закрыт с 11 до 16 часов, сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска.

Запрет движения будет связан с проведением работ, организованных РЖД. Автомобили экстренных служб будут пропускать по временному настилу.

В администрации города попросили водителей заранее выбирать свой маршрут и следовать правилам дорожного движения.