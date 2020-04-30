Победители студенческого конкурса получили стипендии от Tele2

Вчера в Петрозаводске прошла защита исследовательских проектов и подведение итогов ежегодной стипендиальной программы, которую мобильный оператор Tele2 учредил совместно с карельским филиалом РАНХиГС. Проект реализуется уже второй год. Участники стипендиальной программы проводят исследования на тему цифровизации российской экономики и защищают свои проекты перед экспертным жюри. Лучшие работы поощряются стипендиями в размере от 40 000 до 100 000 рублей.

Соглашение о сотрудничестве с одним из ведущих вузов региона Tele2 подписала в 2018 году. В рамках этого соглашения эксперты компании провели множество образовательных мероприятий как внутри академии, так и на внешних площадках. Эксперты читают студентам лекции по теме цифровой трансформации экономики, помогают молодежи адаптироваться к условиям и требованиям, которые предъявляет современный рынок труда, а также работают в жюри конкурса исследовательских проектов.

На этот раз участвовать в стипендиальной программе могли студенты очной формы обучения всех курсов академии. Всего подали заявки 44 человека из которых во второй тур вышли 12.

Для исследования студентам были предложены 3 темы: «Правовые аспекты внедрения цифровой реальности», «Цифровизация как перспективное направление развития компании» и «Современные аспекты цифровизации в системе государственного и муниципального управления». Ребятам, которые участвовали в программе в этом году, пришлось нелегко, защита проектов прошла в режиме онлайн через сервис видеоконференций, что лишний раз подчеркнуло актуальность выбранной тематики.

«Ситуация с эпидемией в этом году наглядно показала, насколько темы цифровизации экономики, образования и государственного управления важны. Теперь себя хорошо чувствуют только те компании и институты власти, которые могут оперативно перевести свою деятельность в цифровую середу, и специалисты, которые могут работать удаленно»

– рассказывает Андрей Зыкин, коммерческий директор петрозаводского филиала Tele2.

Студенты презентовали результаты своих исследований членам комиссии, в которую вошли преподаватели академии и сотрудники компании Tele2. В частности, от оператора в качестве экспертов выступали коммерческий директор петрозаводского филиала Андрей Зыкин и руководитель службы по работе с региональными органами власти Вячеслав Гришин. Впервые в жюри пригласили представителя карельских СМИ. Этой высокой чести удостоилась журналист нашего портала Анна Павлова.

Жюри оценивало представленные работы по десятибалльной шкале по таким критериям, как актуальность темы, грамотный анализ проблемы, самостоятельность и оригинальность исследования, инновационное решение.

Победительницей конкурса и обладательницей стипендии в размере 100 000 рублей стала Илона Шалойникова. Она представила на суд жюри социально значимый для нашей республики проект по повышению финансовой грамотности и доступности финансовых услуг для жителей отдаленных и малонаселенных муниципальных образований. Ее презентация с интересными практическими решениями и убедительная аргументированная речь показали отличное владение темой и большую серьезную работу, которую проделала студентка.

Жюри высоко оценило исследовательские проекты Романа Гасанова и Андрея Сафронова. Роман рассказал, как с помощью технологии Big Data и системы «умных» светофоров добиться оптимальной организации дорожного движения в городе. Андрей посвятил свое исследование перспективам развития российского рынка сотовой связи после внедрения технологии eSIM. Студенты разделили между собой второе место и получили по 60 000 рублей.

Третьего места и стипендии в размере 40 000 рублей жюри удостоило Евгению Шабалину и Кристину Храмцову. Евгения представила проект мобильного приложения для улучшения взаимодействия между собственниками жилья в многоквартирных домах и управляющими компаниями. Елена проанализировала интерфейсы интернет порталов государственных органов и предложила для них ряд полезных улучшений.

Компания Tele2 также отметила еще двух студентов Даниила Висельского и Кирилла Омельченько за интересные проекты и отличные выступления, которые чуть-чуть не дотянули до призовых мест.

В завершении мероприятия ректор карельского филиала РАНХиГС Роман Пивненко поблагодарил компанию Tele2 за сотрудничество и всестороннюю поддержку студентов:

«Финансовая сторона важна, но и просто участие в таком проекте развивает компетенции и навыки студентов, помогает им лучше ориентироваться на современном рынке труда, знакомиться с основными трендами цифровизации. Проект полностью отвечает современным задачам, особенно сейчас, когда мы все так внезапно погрузились в цифровую среду»

При подведении итогов все члены жюри отметили высокий уровень работ и действительно серьезный характер исследований, а также их практическую направленность. Для участников конкурса эти проекты могут стать отличной основой для будущих дипломных работ, а для кого-то, возможно, определят дальнейшую профессиональную судьбу.

Анна Павлова