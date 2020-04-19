Предприниматели Карелии утверждают, что не смогут заплатить за апрель

Отчаянное положение, в котором из-за пандемии коронавируса оказались представители малого и среднего бизнеса Карелии, заставило предпринимателей уже дважды апеллировать к главе РК Артуру Парфенчикову. Если первое обращение к губернатору назвали криком отчаяния, то второе по тональности было похоже на ультиматум.

Предприниматели публично заявили, что если Парфенчиков срочно не добудет несколько миллиардов рублей из федерального бюджета и не раздаст их в качестве зарплаты работникам закрывшихся предприятий, то в ближайшем будущем экономику Карелии ждет крах.

Одним из авторов недавнего обращения к главе РК был Роман Ли, владелец популярного в Петрозаводске кафе-бистро «Дежавю», руководитель ассоциации предприятий общественного питания РК. Он объяснил, почему не видит иного выхода, кроме прямой бюджетной поддержки работников пострадавших от эпидемии предприятий.

- Роман, кафе «Дежавю» как и другие предприятия общественного питания, вынуждено было закрыться. На какой период у вас хватит «запаса прочности», и как бы вы оценили ситуацию, сложившуюся в других организациях общественного питания? Ведь, наверняка, как руководителю ассоциации вам приходится немало общаться с коллегами по цеху.

- Никакого «запаса прочности» не существует по банальной причине. Его просто никто никогда специально не создает. Когда появляется прибыль, то предприятие использует ее не на создание резервов, а вкладывает деньги в расширение производства, в создание более комфортных условий для посетителей, если речь идет о кафе или ресторанах, в новое оборудование.

Никто не складывает деньги в кубышку. Конечно, если предприятие успешное, то какой-то резерв денежных средств у него есть. Но резерва, чтобы не работать полтора месяца, такого не бывает. Даже Газпром и Роснефть, если они не будут полтора месяца получать выручку, станут банкротами.

У большинства предприятий нет не то что скрытых резервов, их финансовое положение усугубляется банковскими кредитами, которые нужно выплачивать.

- Кафе «Дежавю» тоже, образно говоря, ничего не имело за душой?

- Нет, у нас был определенный запас средств, которого хватило, чтобы выплатить зарплату за март, в котором кафе 4 дня было закрыто. Между прочим, зарплата за 4 дня, которые мы вынуждены были опплатить за то, что никто не работал, - это 13 процертов недополученной в течение месяца выручки. Кафе «Дежавю» одно из самых популярных в городе и, конечно, определенные резервы у нас были. Когда говорили, что предприятия общественного питания не будут работать до 5 апреля, для нас это было не очень критично. Мы отнеслись к этому спокойно. Да, мы понимали, что в апреле и, возможно, в мае придется работать без прибыли, но надеялись к июню выкарабкаться.

Но полтора месяца не работать и платить зарплату в полном объеме – это, с точки зрения экономических законов, абсолютно нереальное требование. Власть говорит: мол, платите зарплату в полном объеме, а мы, может быть, потом компенсируем затраты в размере одного МРОТ. Это вообще ни в какие ворота не лезет.

- Не является ли дистанционная торговля разумной альтернативой?

- Нужно понимать, что никто не рассчитывал, что мы закроемся всерьез и надолго. Если бы заранее сказали, что кафе закроются на полтора месяца, а, возможно, и дольше, наверное, мы бы задумались. Мы оказались не готовы к такому сценарию. У тех, кто занимался и продолжает заниматься доставкой, объемы продаж не выросли, а где-то даже упали.

Доставка не может заменить основного потока посетителей, которые приходят в кафе. Это лишь дополнительная опция.

Следует учесть, что у людей, которые сейчас сидят на карантине, много времени и не очень много денег. В наше бистро люди ходят не в поисках незабываемого эстетического удовольствия, а потому, что быстрее и более экономично перекусить в центре, а не ехать домой на другой конец города. Но в условиях самоизоляции и дешевле, и удобнее приготовить еду в домашних условиях. К тому же, никто не ждет ничего хорошего от развития ситуации в экономике, люди не знают, на что им придется жить в ближайшее время. Поэтому расходуют деньги весьма экономно, и ждать роста объемов доставки было бы наивно.

- В других кафе и ресторанах ситуация схожая? Или все же кто-то чувствует себя более уверенно?

- Я владею ситуацией по многим предприятиям общественного питания Карелии. Некоторые уже близки к катастрофе. Значительная часть кафе и ресторанов арендует помещения и вынуждены платить арендную плату. Есть предприятия, которые и до пандемии работали без прибыли. Им бы просто выжить, даже без убийственного влияния коронавируса.

С уверенностью могу сказать, что предприятия общественного питания не смогут заплатить зарплату за апрель. Они не смогут оплатить арендные платежи. Это экономически невозможно.

- Но правительство предлагаем меры экономической поддержки, в том числе и для предприятий общественного питания, которые закрылись не по своей воле.

- Эти меры государственной поддержки я бы назвал в значительной мере декоративными. Не хочу обидеть региональную власть, так как понимаю, что Карелия – дотационный регион, где денег на серьезную поддержку малого и среднего бизнеса просто нет. У нас дефицитный бюджет был и без нынешнего кризиса. С другой стороны, республиканское правительство пытается что-то сделать. Минэкономразвитие заложило 100 миллионов рублей на компенсацию затрат по зарплате.

- Для того чтобы получить компенсацию по зарплате в размере 1 МРОТ, нужно платить зарплату не ниже средней по отрасли. Вы вписываетесь в эти параметры?

- Во-первых, сумма в 100 миллионов рублей – это капля в море. По нашим грубым расчетам, на эти цели нужно 2-4 миллиарда рублей. Это только чтобы компенсировать затраты на зарплату в течение полутора месяцев. Может быть, поэтому, а возможно, по другим причинам, в правительстве выдвигают дополнительные ограничения для получения помощи. Предприятия общественного питания беспокоят два ограничения – торговля подакцизными товарами, то есть алкоголем, и средняя зарплата по отрасли. Понятно, что в большинстве кафе, ресторанов, баров можно приобрести алкоголь. Соответственно, они автоматически исключаются из мер поддержки. Даже бистро «Дежавю», которое вряд ли ассоциируется со злачным заведением, не соответствует выдвинутым критериям оказания мер господдержки.

Относительно ограничений, связанных с тем, что предприятие должно было платить зарплату не ниже средней по отрасли, то этим требованиям соответствуют только очень успешные кафе и рестораны. Да, в «Дежавю» зарплата нормальная. Но объективно не у всех есть такие возможности. Что делать предпринимателям, у которых кафе в Беломорске, Кеми, Лоухи, а не на проспекте Ленина в Петрозаводске? В итоге тем, кому и так было плохо, кто и так едва выживал, государство вообще не намерено помогать, сознательно отсекая их от финансовой поддержки. Получается, либо кафе популярное, и в продаже есть алкоголь, либо это, условно, заводская столовая с низким уровнем зарплаты. Денег не получат ни те, ни другие. Возможно, какие-то исключения будут, но, скорее всего, единичные.

Президент страны сказал, что нужно выплатить зарплату, но не сказал, откуда ее взять. Выполнить это указание будет невозможно.

Скорее всего арендодатели не пойдут на существенное снижение арендной платы. Часть предприятий закроется еще и потому, что их просто выгонят за долги по аренде.

- И где же выход?

- Если мы не хотим, чтобы предприятия закрылись, других вариантов, кроме прямой финансовой помощи, не существует. Если власть на это не пойдет, то произойдет эффект домино. Кафе не заплатит поставщику за продукты, задержит зарплату, не сможет оплатить коммунальные платежи, люди останутся без работы, массово посыплются иски о банкротстве, пусть даже не сейчас, а через полгода. Восстановить рухнувшую сферу будет очень тяжело. На это уйдут годы. Ведь, чтобы люди пошли в кафе у них должны появиться деньги. Именно поэтому мы говорим, что сейчас нужны прямые выплаты непосредственно работникам, а не предприятиям.

- Вы поддерживаете карантинные меры?

- С моей точки зрения, как только был объявлен режим повышенной готовности, нужно было закрывать или, точнее, ограничивать въезд в республику. У нас сейчас ситуация была бы менее острой. В Карелии есть населенные пункты, где коронавирусной инфекции не выявлено. Если закрыть эти «чистые» территории, то они «чистыми» и останутся. В населенных пунктах с благополучной эпидемиологической обстановкой вполне можно было бы разрешить деятельность небольших частных предприятий. В городах, которые уже инфицированы, я, к сожалению, должен согласиться, что предприятия общественного питания открывать нельзя. Хотя многие мои коллеги со мной не согласны.

- Каковы ваши прогнозы?

- Мои прогнозы – катастрофические. В данном случае я говорю не только об отрасли общественного питания, а обо всех предприятиях, деятельность которых была приостановлена. По скромным оценкам, безработица в Карелии может достичь в ближайшее время 45 тысяч человек. Вместе с безработицей стоит ожидать и роста преступности, и падения покупательского спроса, что потянет вниз другие предприятия. Я думаю, мы на пороге экономической катастрофы как минимум в масштабе региона.

Антонина Кябелева