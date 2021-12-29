29 декабря 2021, 16:40
ГИБДД устроит сплошные проверки на дорогах Петрозаводска
Рейд «Контроль трезвости» пройдет 30 декабря, в ГИБДД водителей просят с пониманием отнестись к остановке
Накануне Нового года в Петрозаводске массово проверят автомобилистов на трезвость.
Рейд «Контроль трезвости» пройдет в четверг, 30 декабря, предупредили в Госавтоинспекции. Инспекторы просят водителей с пониманием отнестись к кратковременной остановке.
За одиннадцать месяцев в столице Карелии произошло девять ДТП с участием нетрезвых водителей, 14 человек получили травмы. От руля были отстранены 716 водителей в состоянии опьянения. (фото vk.com)