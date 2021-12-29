ГИБДД устроит сплошные проверки на дорогах Петрозаводска

Накануне Нового года в Петрозаводске массово проверят автомобилистов на трезвость.

Рейд «Контроль трезвости» пройдет в четверг, 30 декабря, предупредили в Госавтоинспекции. Инспекторы просят водителей с пониманием отнестись к кратковременной остановке.

За одиннадцать месяцев в столице Карелии произошло девять ДТП с участием нетрезвых водителей, 14 человек получили травмы. От руля были отстранены 716 водителей в состоянии опьянения. (фото vk.com)