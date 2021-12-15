ГИБДД разыскала водителя, сбившего ребенка на пешеходном переходе

Водителя автомобиля, который сбил ребенка на пешеходном переходе на улице Сортавальская в Петрозаводске, а после уехал, разыскали сотрудники ГИБДД.

Напомним, дорожный инцидент случился 6 декабря в 17:13. Автомобиль наехал на двенадцатилетнюю девочку. Водитель о случившемся не сообщил в ГИБДД и уехал с места аварии. Школьница обратилась в лечебное учреждение, ей назначили амбулаторное лечение.

В ГИБДД установили, что за рулем автомобиля «Лада Гранта» находился молодой человек, 1999 года рождения, не имеющий прав. В отношении него составили несколько административных протоколов, в том числе за управление транспортным средством водителем, не застраховавшим свою гражданскую ответственность.



Проводится административное расследование, после чего примут процессуальное решение.