Автомобиль сбил ребенка в Петрозаводске, водитель скрылся

6 декабря в Петрозаводске на улице Сортавальской автомобиль сбил ребенка. Инцидент произошел в 17:13 в районе пересечения с улицей Питкярантской и попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как девочка переходит дорогу по пешеходному переходу. В этот момент ее сбивает легковой автомобиль. Судя по кадрам, через непродолжительное время водитель покидает место ДТП.

Как рассказала порталу dtpptz горожанка Ксения Агеева, 11-летняя девочка в шоковом состоянии отказалась от помощи. Однако, в итоге ребенок оказался в больнице. При этом водитель не предложил довезти пострадавшую ни до медучреждения, ни до родителей. Автомобиль ищут.